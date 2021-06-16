طائرات إسرائيلية تستهدف مواقع لحماس في جنوب غزة

أعلنت إذاعة تابعة لحركة حماس إن طائرات إسرائيلية هاجمت معسكرًا للتدريب في قطاع غزة، والذي يأتي كأول هجوم إسرائيلي على القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال الذي استمر 11 يوما الشهر الماضي، بحسب «سكاي نيوز».

طائرات إسرائيلية تقصف جنوب غزة

وقال مراسل «سكاي نيوز» في غزة بإن غارات اسرائيلية استهدفت موقعاً لحماس في مدينة غزة كما استهدفت أيضاً موقعاً في خان يونس جنوبي القطاع، كما أوضحت مصادر أمنية لوكالة «فرانس برس» أنّ طائرات الإحتلال الإسرائيلي قصفت موقعين للتدريب تابعين لكتائب عزّ الدين القسام وهو الجناح العسكري لحركة حماس، أحدهما في مدينة خان يونس في جنوب القطاع والآخر جنوبي مدينة غزة، في حين لم يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات.

ولم يصدر أي تعليق حتى الأن من جيش الإسرائيلي على الأنباء التي تم تداولها.