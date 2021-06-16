منها تدعيم مواسير المياه ببني عبيد.. آخر مستجدات «حياة كريمة» بالمنيا

تابعت الفرق الميدانية لمؤسسة «حياة كريمة» سير العمل بمعدل إنجاز المشروعات التابعة لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، ففي مركز أبوقرقاص، جرى الانتهاء من تركيب الأعمدة الخرسانية للطابق الأرضي والانتهاء من صب الطابق الأول وجار إنشاء سور لمدرسة اللواء فاروق طه الثانوية المشتركة - بني عبيد.

كما يجري العمل بتدعيم مواسير مياه الشرب بشوارع قرية بني عبيد، وجرى التنفيذ بنسبة 45% بـ(5200) متر، وأيضاً مد شبكة انحدار الصرف الصحي – بقريتي صنيم وكفر الفيلة، وعمل مجسات للأرض في قرية سفاي بمعرفة الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالقرية، والانتهاء من عمل جسة استكشاف منسوب المياه الجوفية لاستكمال تنفيذ شبكة الصرف، ومعاينة من قبل ممثل وزارة الصحة لمكان إنشاء محطة منشأة دعبس.

بينما بمركز العدوة، تستمر أعمال الحفر بشبكات الصرف الصحي، وأعمال الحفر بصرف صحي البسقلون، والمرور على مدرسة البسقلون، أما بديرمواس فلا تزال أعمال التشطيبات مستمرة بمدرسة أبو خلقة الإعدادية، ومد وتدعيم شبكة مياه الشرب بكفر خزام، بجانب أعمال مجمع الخدمات بتل بني عمران ومركز شباب عزب التل.

يأتي ذلك مع استمرار حفر مد شبكة الصرف الصحى بأبو خلقة، ومد وتطوير شبكة مياه الشرب بنزلة البدرمان والبدرمان، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مطلع الشهر الجاري أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية نزلة أسمنت بمركز أبوقرقاص، اليوم.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيجري تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.