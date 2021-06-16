«التضامن»: نستهدف التوسع في المشروعات متناهية الصغر بقرى «حياة كريمة»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّه تمّ التوسع في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ليصل المستهدف إلى 1400 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة، مؤكّدة أنَّه سيتمّ التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، إضافة إلى تجهيز عيادات «2 كفاية» في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية.

إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة

ولفتت وزيرة التضامن، وفق تقرير صادر عن وزارة التضامن، إلى أنَّ مبادرة «سكن كريم» انطلقت عام 2018 في الخمس محافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر)، مشيرة إلى أن البرنامج الرئاسي «حياة كريمة» انطلق عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من رئيس الجمهورية لتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقرًا.

وأسهمت 23 جمعية أهلية في تنفيذ وتمويل البرنامج بالشراكة مع وزارة التضامن، إسهامًا بلغت قيمته 17% من إجمالي التكلفة تقريبًا، كما بلغت إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من برنامج «حياة كريمة» 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

186 ألفًا و525 أسرة استفادت من الخدمات الاجتماعية والصحية

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنَّ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى 186 ألفًا و525 أسرة، بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، و6,3 ألف وصلة صرف صحي، و11 ألف تركيب سقف، و9,5 منزل تمّ رفع كفاءته، إضافة إلى استفادة 1,090,545 مستفيد من القوافل الطبية و13,838 مستفيد من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و27,112 مستفيد من عمليات العيون وعمل النظارات الطبية، إضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تمت إتاحتها لـ6,7 ألف أسرة.