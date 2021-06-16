أول ظهور للأنبا تكلا أسقف دشنا بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا (صور)

لم يمر سوى يومان على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأنباء تفيد بإصابة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها بفيروس كورونا، ليظهر الأسقف من خلال ترأسه القداس الإلهي، اليوم الأربعاء، في ذكرى عيد القديس العظيم مرقوريوس أبو سيفين بكنيسته بدير الأنبا بلامون السائح بالقصر والصياد.

ترؤؤس الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، لهذا القداس ضرب عرض الحائط بكافة الأقاويل التي ترددت حول إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي سببت تلك الأنباء مخاوف كبرى على صحة الأسقف صاحب61 عاماً، بينما زادت المخاوف أيضاً على المخالطين له نظرًا لترأسه القداس الإلهي منذ 3 أيام، إلا أن خروجه اليوم أمام الجميع قطع كافة الشكوك باليقين.

حقيقة إصابة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها بفيروس كورونا

وقال مصدر بمطرانية دشنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها بحالة صحية جيدة، نافيًا ما تردد حول إصابته.

واضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأنبا تكلا قام منذ 3 أيام بترقية كل من الشماس مينا سعد وموسي قيصر وهدرا عبدالملاك إلي رتبة الدياكونية، وذلك استعدادًا لرسامتهم في درجة القسيسية بعد أسبوع.

حالة المخالطين للأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها

وأوضح، أن جميع الحاضرين لتلك الترقية من الآباء سواء القمص بولس متري والقمص مكسيموس شفيق والقمص أرسانيوس ملواني والقمص أنجيلوس ميخائيل والقمص رافائيل شاكر والقمص أبرام شحاتة والقمص مكاري حلمي والقمص بولا نادر والقس سيلا لطفي والقس أباكير بقطر، جميعهم بصحة جيدة.

من هو الأنبا تكلا أسقف دشنا؟

يذكر أن الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، سُيم راهبًا في 15 ديسمبر 1985، وهو من أبناء دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ورسم أسقفًا في 26 مايو 1991، أي قضى 30 عامًا في هذا المنصب الديني.