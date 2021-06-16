شهادة الشّيخ محمّد حسين يعقوب.. عبر تويتر: القلوب الصابرة ستلقى جبرا

لاتزال أصداء شهادة الشّيخ محمّد حسين يعقوب في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية داعش إمبابة» أو خلية داعش إمبابة، مستمرة ومثيرة للجدل، بعدما أكد عدم معرفته بما يعرف بـ«السلفية التكفيرية» وأنه ليس من العلماء بقوله: «أنا داعية أخاطب عامة»، فيما غرد يعقوب عبر حسابه الرسمي بموقع توتير بعد الإنتهاء من الإدلاء بشهادته قائلا: «الحمد لله».

شهادة الشّيخ محمّد حسين يعقوب

واستكمالا لأصداء شهادة الشّيخ محمّد حسين يعقوب فإن الشيخ أرفق بالتغريدة التي كتبها عقب الإدلاء بشهادته صورة مكتوب عليها: «قل للقلوب الصابرة حتما ستلقى جبرا من الله وتفريجا وبشرى».

وفي تغريدة أخرى نشرت صفحته الرسمية عبر تويتر في غضون إثارة موضوع شهادة الشّيخ محمّد حسين يعقوب تناول فيها موضوع بعنوان: «يوم القيامة يوم جميل»، حيث قال إنه ليس مرعبا على جميع الناس كما يتخيل البعض ولكنه سيكون يوما رائعا وجميلا لمن سار على العهد ومات على كلمة لا إلا إلا الله وعمل لذلك اليوم.

وانتقلت أصداء شهادة الشّيخ محمّد حسين يعقوب إلى آخرين دافعوا عنه عبر «تويتر» ومنهم هيثم الحويني، حيث اتهم بعض وسائل الإعلام بأنها لم تنقل كلام الشيخ بدقة أثناء الإدلاء بشهادته أمس.

أنا سلفي حنبلي

واستكمالا للحديث عن شهادة الشّيخ محمّد حسين يعقوب، حيث قال أمام المحكمة حينما سألته هل أنت سلفي «نعم أنا سلفي» ولما سأله القاضي عن مذهبه قال أنا حنبلي، وأوضح نجله علاء الدين في تغريدة له أن الشيخ لم يقل أنا لا أعرف شيئا عن السلفية بل شرحها ووضح مفهومها ولكن حينما تم سؤاله عن السلفية التكفيرية قال لا أعرف عنها شيئا، وأنه حينما سأله القاضي عن قتال الشرطة والجيش قال لا يجوز شرعا وأكد حرمة دماء المسلم وغير المسلم، لكنه حينما سئل عن الفئة الممتنعة قال لا أعلم.