قداس سوهاج بدون حجز في عيد الملاك ميخائيل للمرة الثانية منذ كورونا

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، تحت رعاية الأنبا باخوم أسقف سوهاج، عن ثاني قداس إلهي متاح لجميع أفراد الشعب القبطي دون حجز مسبق، وذلك بعدما أتيح هذا الأمر في عيد دخول المسيح أرض مصر.

ويعد هذا الحدث الأبرز منذ قرابة عامين اعتاد فيهما الشعب القبطي على نظام الحجز المسبق، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

قداس عيد الملاك ميخائيل في سوهاج بدون حجز

ووفقاً لما أعلنته مطرانية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، فإن قداس يوم السبت المقبل سيتم دون حجز بمناسبة تذكار الملاك ميخائيل، وذلك كثاني قداس يتم إقامته في سوهاج دون حجز مسبق منذ مدة قاربت على عامين.

حجز قداس سوهاج الحدث الأبرز لاقباط الصعيد

يأتي ذلك بعدما اكتظت محركات البحث خلال الأيام الماضية، بكلمة حجز قداس سوهاج، عقب إعلان الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، عن فتح الكنائس مجدداً أمام شعب بعد قرارات الغلق التي دامت لقرابة أسبوعين بسبب ازدياد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

حجز قداس سوهاج.. أبرز قرارت الأنبا باخوم

وأعلن الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، الجمعة الماضية، عن 10 قرارات عاجلة تخص عودة القداسات بنظام الحجز لأبناء الشعب القبطي في سوهاج مجدداً بدءا من الأحد المقبل، الأمر الذي ترتب عليه بحث الجميع عن طريقة حجز قداس سوهاج، ما يعكس مدى اشتياق أبناء سوهاج للاقتراب من الذبيحة الإلهية مجدداً.

بيان الأنبا باخوم حول حجز قداس سوهاج

وأوضح الأنبا باخوم، في بيان حصلت عليه «الوطن»، أنه بعد متابعة الوضع الراهن وحسب تعليمات الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة تقرر أن تكون القداسات أیام الأحد والجمعة فقط خلال الفترة من 13 يونيو الجاري حتى 11 يوليو المقبل.

تفاصيل حجز قداس سوهاج

وتقرر فتح حجز القداسات لشعب الكنيسة عن طريق الحجز المسبق على رقم التليفون 01208792818 من 6 إلى 8 مساءا، وسيكون لكل شخص قداس واحد خلال هذه المدة، على أن تبدأ القداسات في الخامسة ونصف صباحاً.

وشدد «باخوم» على جلوس كل فرد على دكة داخل الكنيسة، ومراعاة التباعد، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة قبل دخول الكنيسة، وعدم حضور أي شخص بدون حجز، ومن يحضر في غير ميعاده لن يُسمح له بالدخول.

واختتم البيان، أن من يخالف ويحضر إلى الكنيسة ويكون مريضًا أو مخالطًا لمرضى كورونا، او لديه أي أعراض يكون مستوجبا القانون الكنسي «لا حل ولا بركة».