بعد غد.. ختام المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية بالقلعة

تختتم فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، في دورته الثامنة برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، بعد غد الجمعة الموافق 18 يونيو، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة في تمام الساعة الثامنة مساءً تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

تشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول «كولومبيا- الفلبين- اندونسيا- السودان- جنوب السودان- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين»، إضافة إلى مصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، فضلًا عن إقامة ورشة فنية دولية، حيث تُشارك فيها جميع الفرق في حوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبدالفتاح.

كما شاركت مكتبة الإسكندرية لأول مرة في المهرجان وذلك من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ويقيم المهرجان وزارة الثقافة وقطاعاتها متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة دهشام عزمي الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبدالوهاب، وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، وبالتعاون مع وزارة الأثار والسياحة، والتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، محافظة القاهرة والبنك الأهلي وبنك مصر.

تكريمات مهرجان الطبول

يُكرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، ومن مصرالفنان الكبير عصمت داوستاشي، والفنانة محاسن الحلو، من السودان "الفنان عبدالقادر سالم، من السنغال الفنان دودونداي روز، كما يكرم المهرجان باباتوندي أو لاتونجي أمريكي نيجيري، ومن كولومبيا توتولامومبوسينا، ولاقى المهرجان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري ووسائل الإعلام، على مدار أيام المهرجان.