دراسات الموجة الثالثة لكورونا في مصر: لا وجود للسلالة الهندية

للمرة الثالثة على التوالي وبعد انتهاء تحليل العينات العشوائية لبعض المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، أظهرت نتائج التحليل للموجة الثالثة أنّ منشأ السلالة لفيروس كورونا في مصر ما زال أوروبيا، ونسبة ضئيلة صينية، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من بعض أساتذة طب قصر العيني ومستشفى 57357 لأورام الأطفال، من الوصول لعدد من النتائج المطمئنة للوضع المحلي المصري فيما يتعلق بأزمة كورونا كوفيد 19.

ووفقاً للدراسة وما كشفه عدد من المصادر، أظهرت النتائج خلو مصر نهائيا من السلالة الهندية لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وكذلك الإنجليزية الشرسة، مع وجود بعض التحوارت غير المؤثرة على نوع السلالة الموجودة، كما لفتت الانتباه إلى ضرورة الحذر والتعامل مع الفيروس.

وأوضحت المصادر أنّ الدراسة والتحاليل للعينات تمت خلال الفترات من شهر مارس لـ مايو الماضي، وتبيّن أنّ السلالة المصرية في الثلاث موجات حتى الآن أوروبية دون وجود أي تحورات خطرة، حيث أجريت الدراسة على عدد من المرضى ببعض المستشفيات العزل بالقاهرة الكبرى.

وتراس وزير التعليم العالى والبحث العلمي الاثنين الماضي، اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة للوزارة، بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة، والدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا للفيروسات لمواجهة COVID-19، مشيدا بالنجاح الذي حققته اللجنة في مواجهة الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا، مؤكدا أنّ أعداد المصابين بكورونا الآن تتناقص، وهناك انخفاض في معدل المصابين حاليا بالمستشفيات الجامعية، وعلى الجميع الالتزام والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).