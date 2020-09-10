طالبات هندسة أسيوط يحصدن المركز الثاني فى مسابقة "الباحث الصغير"

استقبل الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أعضاء فريق" life supporters" بعد فوزهم بالمركز الثاني فى مسابقة الباحث الصغير، التي نظمتها جامعة النيل الأهلية بالقاهرة .

وهنأ نائب رئيس الجامعة، الفريق الفائز، مؤكداً أن إدارة الجامعة حريصة على دعم أبنائها الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات، مشيداً بتميز طلاب كلية الهندسة ونبوغهم الذي انعكس أثره على تفوقهم فى كثير من المسابقات المحلية والدولية وإحرازهم كثير من المراكز المتقدمة فيها.

وأشاد "شحاتة" بجهد الفريق الطلابي ونجاحهم في ابتكار هندسي متخصص يساعد الأطقم الطبية على إجراء الفحص الطبي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمود عبد الحفيظ، مدرس مساعد بقسم الكهرباء بكلية الهندسة، وأحد المشرفين على فريق life supporters أن المشروع تم تصميمه عن طريق أعضاء الفريق تحت إشراف الدكتور نوبى محمد حسن عميد الكلية، مضيفاً أن الابتكار عبارة عن ذراع آلي تُستخدم لسحب مسحة الكشف عن فيروس كورونا المستجد أوتوماتيكيا دون الحاجة لتدخل الأطباء يدوياً، ما يساهم فى الحفاظ على سلامة أعضاء الطاقم الطبي الذي بلغت نسبة الإصابات فى صفوفه حوالي 13% من إجمالي المصابي، مضيفاً أن من مميزات الابتكار أن تكلفته محدودة ولا يحتاج إلى إشراف طبي، وحجمه مناسب وسهل النقل.

وأضاف المهندس محمود علي، المعيد بنفس القسم وأحد المشرفين على نشاط الفريق أن الفريق يضم 6 طالبات هن رؤي مصطفي عبد العظيم ، هاجر عبد الحكيم عبدالله، داليا عيد حسين، ياسمين عبد المحسن، ميار محمود ، أميره وليد الطالبات بقسم الهندسة الكهربائية بالكلية.

من جانبه، هنأ الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أعضاء الفريق الفائز مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها النابغين والمتميزين فى مختلف المجالات إيماناً منها بأهمية مساهمة المؤسسات العلمية والجامعية فى تقديم الابتكارات والأفكار المتطورة التي تعمل على خدمة المجتمع وتحل المشكلات التى تواجهه، انطلاقًا من إيمانها بدور الذكاء الاصطناعي فى تحقيق تقدم الأمم ونهضتها.