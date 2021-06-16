عقد اجتماع مجلس الأمناء بـ«تعليم أسوان» لمناقشة سير العمل بالامتحانات

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، اجتماعًا بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، على مستوى المحافظة، بحضور عدد من قيادات المديرية.

واستهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتلاوة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه، وعقب ذلك ناقش المجلس سير العمل في امتحانات «العملي والمعامل» الخاصة بالتعليم الفني، للعام الدراسي 2020/2021، التي بدأت السبت الموافق 5/6/2021، وتنتهي غدا الخميس.

محضر الجلسة:

- سير الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية.

- استعدادات المديرية للامتحانات النظرية للدبلومات والثانوية العامة.

- تجهيز استراحات السادة المنتدبين للشهادات العامة.

- مشكلات بعض لجان الثانوية العامة.

- اقتراح مبادرة «زجاجة الخير».

- تنفيذ الأنشطة والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات.

- دورات التنمية المهنية والمراكز التي حققتها المديرية على مستوى الجمهورية.

- تقييم العاملين بدواوين المديرية والإدارات التعليمية.

- الموضوعات التي وردت لأمانة المجلس، مثل شروط القبول بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

- تكريم أعضاء المجلس لوكيل الوزارة.

تجهيز جميع المعامل

من جانبه، أكد «قبيصي» أن الامتحانات تسير على أكمل وجه؛ إذ جهزت جميع المعامل والورش وطهرت وعقمت، وتطبق الإجراءات الاحترازية كافة، وتوفير الأجهزة والأدوات للطلاب، بالإضافة إلى تقسيمهم على مجموعات لتفادي تزاحمهم.

بعدها نوقشت استعدادات المديرية للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية، التي تبدأ السبت المقبل، وتستمر حتى الخميس الموافق 1 يوليو المقبل، والثانوية العامة التى تبدأ السبت 10/7/2021 وتنتهى الاثنين 2/8/2021.

الاستعدادات للامتحانات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إلى أن المديرية أنهت الاستعدادات كافة، لاستقبال طلاب الشهادتين؛ إذ نظفت وفرشت المدارس، ووفرت أدوات التطهير والتعقيم، كما جهزت الاستراحات كافة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية، وفرشت بالمستلزمات اللازمة كافة، وجارِ التواصل مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير الأسئلة الخاصة بالدبلومات الفنية.

مشكلات لجان الثانوية العامة

في السياق ذاته، ناقش المجلس المشكلات المتعلقة ببعض لجان الثانوية العامة، مثل بعد مسافة بعض اللجان الامتحانية عن الطلاب في بعض المناطق، وأكد وكيل الوزارة أن لجنة الوزارة بقطاع أسيوط، هي التي حددت هذه المدارس لتكون مقار امتحانية، وتواصلت المديرية بالتواصل مع الوزارة، وكذلك مع المحافظ، لتغيير هذه المقرات بما يتناسب وراحة الطلاب.

حلول بديلة

وتفهم أعضاء المجلس الوضع الراهن، وأكدوا أنهم سيتحركون من الآن نحو الحلول البديلة، فىي حال بقاء الوضع على ما هو عليه، مثل التنسيق مع أعضاء مجلس النواب وبعض رجال الأعمال، لبحث سبل الدعم التي يمكن تقديمها للطلاب خلال فترة الامتحانات.

زجاجة الخير

وخلال هذه المناقشات؛ اقترح وكيل الوزارة إمكانية تنفيذ مبادرة «زجاجة الخير» للثانوية العامة، القائمة على توفير زجاجة مياه لجميع الطلاب وكذلك العاملين باللجان بشكل يومي خلال فترة الامتحانات.

ورحب أعضاء المجلس بالمبادرة، وأكدوا أنهم سيدرسونها جيدا، وسيبحثون الإمكانيات المتاحة لتوفيرها، وفي حال التأكد من ذلك سيبلغون وكيل الوزارة للبدء في تنفيذها.

الأنشطة الصيفية

وتطرق المجلس إلى الأنشطة الصيفية، وتم التأكيد على إتاحة الأنشطة والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات للطلاب، بدءًا من يوليو المقبل.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد قبيصي، حصول أسوان على عدد من المراكز على مستوى الجمهورية، في مختلف الأنشطة والمسابقات، وكرم المحافظ هؤلاء الطلاب خلال احتفالية بأحد اجتماعات المكتب التنفيذي، وكذلك فرق العمل بمكافأت مالية.

طفرة كبرى في التنمية

وأضاف «قبيصي» أن المديرية حققت طفرة كبرى في مجال التنمية المهنية، خلال الفترة من 1 ديسمبر الماضي، إلى 30 أبريل 2010؛ إذ نظمت 635 دورة تدريبية، استفاد منها 11525 متدرب من العاملين بتعليم أسوان، والمديرية بصدد استكمال المسيرة بسلسلة تدريبات أخرى، خلال الفترة المقبلة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، المديرية بصدد تقييم جميع العاملين بالدواوين، سواء بالمديرية أو الإدارات التعليمية، من خلال بنود تقييم محددة، وفق وظيفة كل فرد داخل الديوان؛ وفي حال ثبوت أن الموظف يؤدى عمله على الوجه الأكمل سيستمر فيه، إما إذا كان عكس ذلك سينقل من الديوان إلى مكان آخر.

شروط القبول

عقب ذلك، نوقشت الموضوعات التى وردت إلى أمانة المجلس، مثل شروط القبول والضوابط المنظمة بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية والكثافات المحددة، وفق التوزيع الجغرافي.

وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن هناك تلاعبا من بعض مديرى المدارس في قبول ملفات على حساب أخرى، وفق الأهواء الشخصية والتبرعات، وأكد وكيل الوزارة أن هناك تعليمات محددة وصارمة لمديرى المدارس في هذا الشأن، وفى حال رصدهم لأى حالة من هذا القبيل، ترفع مذكرة بهذا الشأن له مباشرة.

تكريم وكيل الوزارة

وانتهى الاجتماع بتقديم أعضاء المجلس الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على سعة صدره، وحرصه على عقد الاجتماع الدورى للمجلس، والعمل دومًا على رفع شأن العملية التعليمية، بما يخدم مصلحة الطلاب، ومن هذا المنطلق كرمه الأعضاء.