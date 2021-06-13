رئيس التحرير

محمود مسلم

«تعليم أسوان» تحذر من شائعات موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

كتب:

عبد الله مشالي
12:55 م | الأحد 13 يونيو 2021
لجان التصحيح

لجان التصحيح

حذر الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانصياع وراء الشائعات التي تتعلق بـ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، فضلًا عن عدم الانصياع وراء الروابط الوهمية التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل التعليم، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، اليوم، بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية «بنات»، بحي شرق مدينة اسوان؛ للاطمئنان على سير العمل، وعقب ذلك سيتم نشر النتيجة على صفحة بوابة أسوان التعليمية.

وتابع استمرار أعمال التصحيح الخاصة بالشهادة الإعدادية بأسوان للعام الدراسي 2020/2021م، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء أعمال الكنترول سيتم اعتماد النتيجة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة، وبوابة أسوان التعليمية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات. 

كما تابع اللمسات النهائية من تصحيح مواد «الدراسات الاجتماعية، العلوم، واللغة الإنجليزية»؛ تمهيدًا لدخول هذه المواد مرحلة المراجعة، مشددًا على ضرورة أن يتحرى المصححين والمراجعين وراصدي درجات الطلاب الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب ، حتى يحصل كل طالب على حقه، مُشيدًا بالجهد المبذول من قبل المصححين.

وخلال الجولة؛ تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الكنترول أيضًا، مشيدًا بالسرعة والانضباط، وأثنى على النظام وطريقة العمل التي يسودها روح الفريق، واصفًا إياهم «بخلية النحل» وطالبهم ببذل المزيد من الجهد حتى يتم إعلان النتائج قريبًا.

اقرأ المزيد:

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2021

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في الجيزة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2021

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة سوهاج

موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة البحر الأحمر

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2021

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة

ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة برقم الجلوس

ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الجيزة برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021