«تعليم أسوان» تحذر من شائعات موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

حذر الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانصياع وراء الشائعات التي تتعلق بـ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، فضلًا عن عدم الانصياع وراء الروابط الوهمية التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل التعليم، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، اليوم، بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية «بنات»، بحي شرق مدينة اسوان؛ للاطمئنان على سير العمل، وعقب ذلك سيتم نشر النتيجة على صفحة بوابة أسوان التعليمية.

وتابع استمرار أعمال التصحيح الخاصة بالشهادة الإعدادية بأسوان للعام الدراسي 2020/2021م، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء أعمال الكنترول سيتم اعتماد النتيجة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة، وبوابة أسوان التعليمية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

كما تابع اللمسات النهائية من تصحيح مواد «الدراسات الاجتماعية، العلوم، واللغة الإنجليزية»؛ تمهيدًا لدخول هذه المواد مرحلة المراجعة، مشددًا على ضرورة أن يتحرى المصححين والمراجعين وراصدي درجات الطلاب الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب ، حتى يحصل كل طالب على حقه، مُشيدًا بالجهد المبذول من قبل المصححين.

وخلال الجولة؛ تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الكنترول أيضًا، مشيدًا بالسرعة والانضباط، وأثنى على النظام وطريقة العمل التي يسودها روح الفريق، واصفًا إياهم «بخلية النحل» وطالبهم ببذل المزيد من الجهد حتى يتم إعلان النتائج قريبًا.