محافظ دمياط تكشف تفاصيل أول مدينة صديقة للنساء (فيديو)

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنّ إنشاء أول مدينة صديقة للنساء وآمنة وخالية من التحرش، هو مشروع تابع للأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وقائم في مصر من عام 2012، موضحا أنّها أنشأت أول منطقة خالية من العنف ضد المرأة وصديقة للنساء في إمبابة، حين كانت تعمل نائبا لمحافظ الجيزة، والمنطقة الثانية ستكون في دمياط، وتختص بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وستكون مفيدة جدا للسيدات ومكانها عزبة البرج، بجانب مكتبة مصر العامة، خاصة أنّ هذه المنطقة أغلب رجالها خارج البلاد فترة الصيف كلها، وتكون السيدات هن المسؤولات عن المنزل.

وأضافت محافظ دمياط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» على شاشة القناة «الأولى»، أنّه جرى تدريب عدد من السيدات بمبادرة «ست الدار» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة على تعلم الحرفة والتسويق لها، وعرض المنتجات، موضحة أنّ مشروع «المدينة الصديقة للنساء» يمكن المرأة من جميع مناحي الحياة ويساعدهن في الكثير من الأمور وتستفيد السيدات من هذا المكان بشكل كبير.

وشددت محافظ دمياط على أنّ هذا المكان له فكر جيد جدا ومتمدن للغاية، ولولا الاستقرار والفكر المستنير للقيادة السياسية لم نستطيع عمل هذا المشروع بعدد من المحافظات، حيث بدأ المشروع بمحافظة الجيزة واليوم في دمياط، وسيتم عمل المشروع في الإسكندرية والقاهرة، موضحة أنّ هذه المدينة لا تحتاج لرجال نهائي إلا إذا كانوا مدربين أو معلمين، ولكن هذا المشروع قائم على أن تكون للنساء مساحة حرة وتعمل بشكل مريح وتتعلم بشكل مريح وتعيش مع أطفالها بشكل مريح وبتمكين كامل للمرأة.