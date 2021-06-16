توقيع بروتوكول لتركيب 3 ماكينات صرف آلي بمراكز شباب القليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين 3 مراكز شباب لتركيب ماكينات صرف آلي «ATM» بالتعاون مع البنك الاهلي بمقر مراكز الشباب، وذلك لتسهيل المعاملات المالية لأهالي قريتي الشموت وكفر الشيخ إبراهيم بإدارة بنها، وقرية برشوم الكبرى بإدارة طوخ.

ياتي البروتوكول في إطار الدولة للشمول المالى لتفعيل الخدمات الإلكترونية، وتوقيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بروتوكول التعاون بين البنك الأهلي المصري لنشر أكبر عدد من الماكينات بالقرى، بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات والمرتبات في ظل جائحة كورونا، وتقليل التزاحم والتكدس على الماكينات بالمدن.

حضر التوقيع الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فروماى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، وممثل البنك الأهلي المصري كارلوس كامل، ورئيس مجلس إدارة شباب كفر الشيخ إبراهيم ياسر قاسم، ومدير مركز شباب الشموت شيماء عبده سليمان، ومدير مركز برشوم الكبرى محمود عبد العزيز.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أهمية التعاون بين منظمات المجتمع والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي من شأنها خدمة المواطن، بما يتوافق مع سياسة الوزارة من تفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وتوفير الخدمات بشكل أفضل لتقليل الأعباء على كاهل الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات التي تواجه عمليه التغيير الحتمية لتحقيق رؤية مصر في عملية التنمية المستدامة 2030 في كافة المجالات، ليس على المستوى الرياضي فقط، بل على المستوى الفني والثقافي والاجتماعي والخدمي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.