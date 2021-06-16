مدير سفنكس الدولي: افتتاح المطار منتصف سبتمبر 2021 مع «المتحف الكبير»

اتخذت السلطات المعنية قرارًا بإغلاق مطار سفنكس الدولي لمدة 3 أشهر، تنتهي بحلول منتصف سبتمبر المقبل، بسبب استمرار عمليات التطوير والتوسعة التي تجري حاليًا داخل المطار لزيادة السعة الاستيعابية للركاب.

أعمال تطوير سفنكس الدولي تنتهي منتصف سبتمبر المقبل

قال حسين سالم مدير مطار سفنكس الدولي، إنّه من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير الصالات، وزيادة السعة الاستيعابية بالتزامن مع قرب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وجرى إخطار سلطة الطيران المدني المصري بقرار الإغلاق، على أن يتم إخطار الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في الطيران المدني بالقرار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وجار العمل داخل المطار لضم عدة مبانٍ جديدة للركاب، على أن يعاد تشغيله منتصف سبتمبر المقبل.

افتتاح أعمال تطوير سفنكس الدولي منتصف سبتمبر بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير

ويأتي مطار سفنكس الدولي كـ«رئة جديدة» لغرب القاهرة، للتيسير على المواطنين ورواد المتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات، واستمرارا للجهود المشتركة التي تبذلها الدولة لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، حيث يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، كما يخدم مناطق الجيزة والهرم وأكتوبر، ويخفف الضغط المروري على مطار القاهرة الدولي، حيث صمم المطار وفق أحدث الطرازات العالمية لتصنيع المطارات في العالم.

مطار سفنكس الدولي اختار موقعه الرئيس السيسي

ويحظى مطار سفنكس الدولي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث يصب في صالح تطوير البنية التحتية لمنظومة الطيران بشكل عام، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي فخور بهذا الإنجاز، وهو صاحب رؤية اختيار الموقع الحالي للمطار، الذي يخدم قطاع السياحة خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويقدم مطار سفنكس الدولي خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر، ويساعد على تنشيط سياحة اليوم الواحد، ويسهم بدور جوهري في جذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المباشرة، حيث سيكون مطار أساسي لتصدير المنتجات الزراعية المصرية لأوروبا.

كما يخفف الضغط على مطار القاهرة الدولي، ويخلق مناطق لوجستية، فضلًا عن تسهيل عملية السفر والانتقال لراغبي السفر في أقرب مكان لهم.