حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء متقلب المزاج، إذا يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا، وفي الوقت ذاته يمكن يمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون قد يجعلك تميل للانفعال بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك تميل اليوم للعيش في الذكريات والحنين للماضي.. حاول أن تستمتع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الإعلامي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.