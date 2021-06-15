حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يحب دائما الحديث مع الآخرين؛ إذ يمتلك عادة شيئا مثيرا للاهتمام لمشاركته معهم.

وفي إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك اليوم على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تهتم اليوم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.