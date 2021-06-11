مفاجأة.. المتهم بقتل شقيقه في الفيوم يدعي أنه مريض نفسي

فجّر عبدالله محمد حميدة «أخصائي اجتماعي» بمدرسة قصر قارون، ونجله محمد ذات الـ 19 عامًا، الطالب بجامعة الفيوم، مفاجئة أمام النيابة العامة بالفيوم، واعترفا المتهمان بقيامهما بقتل شقيق الأب مصطفى محمد حميدة، 40 سنة، بطعنه عدة طعنات بـ«سكين» في البطن والصدر، فسقط غارقًا في دمائه، وصعدت روحه إلى بارئها فورًا، مؤكدين أنّهما مصابين بمرض نفسي ويحصلان على الأدوية والعقاقير الخاصة بالمرض النفسي، فيما قدّم الابن قاتل عمه تقريرًا طبيًا من أحد الأطباء النفسيين، يفيد إصابته بمرض نفسي وتناوله أدوية له.

سكين ودماء وجثة في الشارع

وكان اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من الرائد إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغًا من أهالي قرية الخلطة بمحافظة الفيوم، بمقتل أربعيني على يد شقيقه ونجل شقيقه، بسبب خلاف بينهما على «لهو الأطفال»، وانتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة مصطفى محمد حميدة غارقة في دمائها، إثر إصابته بعدة طعنات بالبطن والصدر فأدوت بحياته.

«لهو الأطفال».. سبب جريمة القتل

وقال شهود عيان بالقرية، إنه نشبت مشاجرة في ساعة متأخرة من الليل بين الشقيقين، بسبب «لهو الأطفال»، ولكن الجيران تدخلوا وفضوا المشاجرة بين الشقيقين، وصعد كل منهما إلى شقته، ولكن الشقيق الأصغر «مصطفى»، لم يتسامح مع شقيقه، بسبب قيام أولاده بضرب أبنائه، فأغلق المحبس على شقة شقيقه وقطع عنه المياه، وفي اليوم التالي استيقظ شقيقه فوجد المياه مقطوعة، فاستل سكينًا هو ونجله ونزلا إلى شقة شقيقه في الطابق السفلي وانتظرا حتى خروجه وطعناه.

طعنات وجثة في الشارع

وأضاف شهود العيان، أنّهم فوجئوا بالمدرس يمسك شقيقه، وابنه الطالب الجامعي يطعن شقيقه بالسكين في بطنه وصدره، وسقط جثة هامدة في الشارع، وهرع الأهالي لمحاولة إنقاذه، لكنهم وجدوه جثة هامدة، فاتصلوا بالشرطة وجاءت على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي.