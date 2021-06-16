مايا مرسي تستقبل سفير بلجيكا في القاهرة للتعرف على وضع المرأة بمصر

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، السيد فرانسوا كورنيه إلزيوس، سفير بلجيكا في القاهرة، للتعرف على وضع المرأة في مصر وجهود المجلس في مجال دعم وتمكين المرأة المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فهي تحظى بدعم من القيادة السياسية التي تؤمن بها وتساند دورها وتعتبر تمكينها واجب وطني، مشيرة إلى أن المرأة استطاعت بعد 72 عاما من النضال الوصول إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، حيث أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا تاريخيًا بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المجلس القومي للمرأة يعمل في ضوء استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة والتي تم إصدارها عام 2017، مشيرة إلى إنشاء المجلس مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم، والتي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه.

وأكدت أنه وفقا لقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة قانون رقم 30 لسنة 2018، فإن المجلس له الحق في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها.

من جانبه أعرب السيد فرانسوا كورنيه إلزيوس، سفير بلجيكا في القاهرة، عن سعادته بزيارة المجلس والتعرف عن قرب عن وضع المرأة في مصر وآخر الإنجازات التي تحققت على الأرض في هذا الملف الهام.