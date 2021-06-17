اليوم.. صرف مرتبات يونيو لموظفي 6 وزارات بالحكومة

تنتهي وزارة المالية من صرف مرتبات يونيو للموظفين العاملين بالدولة، اليوم الخميس، بعد انتظام أعمال الصرف على مدار 3 أيام مضت.

أبرزها موظفي التعليم والشباب والرياضة والزراعة

ووفقًا لكتاب دوري يحدد مواعيد مرتبات الموظفين؛ حددت الوزارة اليوم الخميس 17 يونيو، موعدًا لصرف مرتبات شهر يونيو 2021، لعمال وزارات «التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات».

اليوم هو الأخير في جدول صرف المرتبات

ويوم أمس الأربعاء، صرفت الوزارة مرتبات عمال وموظفي وزارت «التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات»، بالإضافة إلى العاملين في القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

عملية صرف مرتبات يونيو بدأت قبل 3 أيام

وصرفت الوزارة يوم أمس الأول، مرتبات موظفي وزارات «الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات ومديريات الشئون الصحية، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات».

يذكر أن جميع المواطنين سواء القطاع الخاص أو العام يتطلعون إلى تنفيذ الزيادة المقررة لهم في رواتبهم، ومن المتوقع زيادة الرواتب بأكثر من بند، سواء بزيادة الحد الأدنى أو بإضافة الحوافز والعلاوات، ما يحرك مرتب موظف الدرجة السادسة ليصل إلى نحو 2650 جنيها، بعد إضافة الحافز الشهري والعلاوة الخاصة.