لطلاب الثانوية العامة 2021.. تعرف على روابط المنصات التعليمية

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2021 على الاستفادة من منصات التعلم الرقمية التي وفرتها الوزارة، موضحا أنها تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم، والتدريب على طريقة الأسئلة الجديدة التي تعقد بها الامتحانات، مشددا على الطلاب بمتابعتها.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المنصات التعليمية تتيح للطلاب فرصة التعرف على شكل الورقة الامتحانية النهائية، مؤكدا أنه يجب على الطلاب الالتزام بمتابعتها جيدا، موضحا أنه تبث فيديوهات تعليمية على هذه المنصات على مدار الساعة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز روابط القنوات والمنصات التعليمية لطلاب الثانوية العامة 2021:

*⁩بنك المعرفة المصري

https://www.ekb.eg/

⁦⁩*نظام إدارة التعلم

https://lms.ekb.eg/

⁦⁩*بوابة التعليم الإلكتروني

http://elearning1.moe.gov.eg

⁦⁩*منصة نجوى التعليمية

https://www.nagwa.com/ar/

*⁦⁩قناة مدرستنا 2 تردد 1206 رأسى على التليفزيون.

⁦⁩*قناة مدرستنا 2 على اليوتيوب.

https://www.youtube.com/c/Madrasetnasecondary/videos

*منصة حصص مصر التعليمية.

https://www.hesas.eg/home

*قناة مصر التعليمية تردد 11747رأسي.

https://www.youtube.com/.https://adminlive.elwatannews.com/EgyptianEducatio.https://adminlive.elwatannews.com/playlists

*منصة ديسكفري ايديوكيشن.

https://discoveryeducation.ekb.eg/curriculum/secondary/

⁦⁩*منصة البث المباشر من خلال وزارة التربية والتعليم.

https://stream.moe.gov.eg/

⁦⁩*منصة المذاكرة الرقمية.

https://study.ekb.eg

«التعليم»: عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا لطلاب الدمج والإعادة والتقسيم

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت التفاصيل كافة المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أنها ستعقد ورقيا على البابل شيت، وإلكترونيا على جهاز التابلت، مؤكدة عقد الامتحانات في المدارس الحكومية فقط، وسيسكن الطلاب الذين يؤدوا الامتحانات ورقيا فقط في عدد من مدارس الثانوية المشتركة.

وأضافت الوزارة، أنه لكل شعبة جدول امتحانات مختلف، مشددة على الطلاب بضرورة الإجابة على البابل شيت لتفادي أي أخطاء يمكن وقوعها، موضحة أنه في حالة حدوث أي مشكلات على جهاز التابلت يمكن للطلاب تأدية الامتحانات ورقيا فقط.