نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة السويس بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيحة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة السويس بالاسم ورقم الجلوس لعام 2021، وذلك بنسبة نجاح بلغت 86.9%، ويبحث طلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس على محركات البحث، خاصة بعد اعتمادها من المحافظ وإعلانها بشكل رسمي.

رابط نتيحة الشهادة الإعدادية في السويس 2021 بالاسم ورقم الجلوس

https://result.edusuez.com/?fbclid=IwAR26pEgMDq25cXkz20TCa3ozTH_7OpDAVQI8eWSSQc0oqWa0ztIz8UmhpjE

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أن نسبة نجاح الطلاب في المرحلة الإعدادية مرتفعة، حيث روعي الحفاظ على المستويات والفروق في التفوق بين الطلاب قبل إعلان نتيحة الشهادة الإعدادية في السويس، وتمنى محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، التوفيق للطلاب في المراحل التعلمية المختلفة، مؤكدا أنه سيتم عقد تكريم للطلاب المتفوقين.

وأوضحت مديرية التعليم في محافظة السويس، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس، يأتي بعد مجهود كبير قام به الآلاف من القائمين على المنظمومة التعليمية في السويس، خاصة في ظل ما يمر به العالم من تفسي لفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي استدعى تكاتف جميع الجهات لاتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الإحترازية المناسبة حفاظا علي حياة الطلاب .

«صقر» يعتمد نتيحة الشهادة الإعدادية في السويس

وأعلنت محافظة السويس، في بيان لها، إعتماد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.9% بحضور خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، ومحمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وقدم اللواء عبد المجيد صقر، التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم دوام والنجاح وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية .

وطالب محافظ السويس، مسؤولي التربية والتعليم بمحافظة السويس، الاستعداد الجيد والكامل من الآن لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مؤكدا علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهيرلجميع اللجان بالمدارس، والتأكيد من توفير جميع سبل الراحة لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب .