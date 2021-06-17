«موهوبين القليوبية» تطلق مسابقة «30 يونيو حكاية شعب وبناء دولة»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، إطلاق مسابقة جديدة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو و7 سنوات إنجازات للرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "30 يونيو في عيون الموهوبين حكاية شعب وبناء دولة" من تنفيذ إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالديرية برئاسة أشرف محمود وتحت رعاية محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الهدف من اطلاق هذة المسابقة تعزيز ورفع روح الإنتماء والولاء للوطن والقاء الضوء على مايقوم بة الرئيس السيسي لبناء مصر والجمهورية الثانية مشيرا إلى أن جهود التنمية في عهد الرئيس السيسي ساهمت في نقلة حضارية في مصر يتفاخر بها كل مصري.

أوضح اشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بتعليم القليوبية انه، المسابقة في 3 مجالات هي القصة و الابداع الفنى الرسم والبحث.

أضاف محمود انه في مجال القصة، يكتب الطالب قصة قصيرة متضمنة الاحداث والتسلسل التى مرت بمصر للوصول الى ثورة 30 يونيو المجيدة على ان تكون القصة غير منقولة او منسوخة من احد المواقع متضمنة دور الجيش والشرطة إبان هذة الاحداث ومرفق معها اسم الطالب رباعى والمدرسة والصف ورقم المحمول.

وفي مجال الابداع الفنى الرسم يتم رسم لوحة عن أحداث ثورة 30 يونيو معبرا فيها عن تحالف الشعب والجيش والشرطة في حجم ورقة A4، مستخدما الالوان والادوات المناسبة ومرفق بها البيانات الاسم رباعى و المدرسة والصف و رقم المحمول.

وفي مجال البحث يكتب الطالب بحثا ورقيا او عروض تقديمية بوربوينت عن الجمهورية الجديدة (العاصمة الادارية)، وكيف نقلت مصر وتحول الحلم الى حقيقة يفخر بها كل مصرى على ان لا يقل البحث عن خمسة صفحات ولا يزيد عن عشرة صفحات ويجب ان يكون البحث واضح ومسموح الكتابة بخط اليد ومرفق بة البيانات والاسم رباعى والمدرسة والمرحلة والصف ورقم المحمول.

اوضح محمود انه يتم تسليم الاعمال لاقسام الموهوبين بالادارات على مستوى المحافظة تمهيدا لتحكيمها، واختيار الاوائل وتكريمهم خلال غحتفالات ذكري 30 يونيو