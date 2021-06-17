أحمد فهمي عن عدم تقديمه الأغاني الشعبية: «صوتي وحش أوي»

تحدث الفنان أحمد فهمي عن سبب عدم غناءه في أعماله الفنية، واستعانته بشخص آخر للغناء بدلا منه.

وقال «فهمي»، لـ«الوطن»: «الوحيد الذي استطاع أن يجعلني أغني الفنان عصام كاريكا في مسلسل الرجل العناب، فأنا عندي مشكلة في صوتي، صوتي وحش أوي».

وأضاف: «عندما أظهر مع أكرم حسني في بعض المشاهد التي يظهر بها غناء، فإننا نستعين بعماد كمال والكينج يغنيان بدلا منا، فأنني لا أستطيع الغناء ولدي مشكلة بصوتي» .

أحمد فهمي يستعد لتصوير «السفاح»

من ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد فهمي لتصوير فيلمه الجديد «السفاح».

وبشأن موعد عرض فيلم العارف بالسينمات، أوضح «فهمي» في تصريح لـ«الوطن»: «أنا مش بعيد.. الدور على مين؟.. العارف.. يوم 14 يوليو في السينمات».

فيلم العارف، من بطولة النجوم أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وركين سعد، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء.

فيلم العارف.. 14 يوليو في السينمات

تصدر فيلم العارف، محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، ويُعد الفنان أحمد فهمي، واحد من أبطال الفيلم؛ إذ يُغير «فهمي» جلده بشكلٍ كامل، ويبتعد عن الكوميديا التي اشتهر بها.

وقال أحمد فهمي: «سعيد بطرح العمل خلال الفترة المقبلة بدور العرض، ومتحمس لتلك التجربة التي عملت عليها لفترة طويلة، وأهم من شجعني على ذلك بطل العمل أحمد عز، حيث إنني أقدم الفيلم معه، فهو في النهاية فيلم أحمد عز، وأنا استفيد بخبرة وجمهور عز فقط».

محمود حميدة عن فيلم العارف

ويترقب قطاع كبير من الجمهور، موعد صدور فيلم العارف، للفنانين أحمد عز وأحمد فهمي، خاصة مع تأجيل طرحه لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو ما كشفه الفنان محمود حميدة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك».

وقال محمود حميدة: «إن الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم»