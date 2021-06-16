تطعيم 1500 من هيئة التدريس والعاملين في جامعة بنها بلقاح كورونا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن إجمالي أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا لجميع الفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والفرق الطبية بالجامعة، بلغ 1500 حتى الآن.

وقال «الجيزاوي»، إن الجامعة خصصت مقرين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، وتم تجهيزهما لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، حيث يتم تطعيم كليات القطاع الطبي مباشرة بمعمل التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي، كما يتم تطعيم باقي كليات الجامعة في مبنى الرمد التابع لمستشفيات بنها الجامعية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب قيام وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي، برئاسة الدكتورة عبيرة السيد، بالمتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لأعمال التطعيم وتوفير كافة سبل الراحة لمتلقى اللقاح.

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أن التطعيم يتم تحت إشراف طبى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب حدوث أي تكدس في الأعداد فى مقر الحصول على اللقاح.

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي

وفي وقت سابق، استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وفدًا من متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشيرين شوقي أمين عام الجامعة.

وأكد «الجيزاوي»، أن البرنامج التدريبى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب، وتمكين الكوادر الفعالة لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة وصنع القرار بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.