النصر للسيارات تدرس تصنيع بطارية «كهربائية» مستقبلا

كشف هاني الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن شركته بدأت مراحل اختبار السيارة الكهربائية لمدة 3 أشهر.

وأضاف لـ«الوطن» على هامش إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية «نصر» اليوم، إن شركته ستتيح 3 أنواع من السيارة الكهربائية الجديدة في مصر، وفقا لقدرة البطاريات.

وأكد أن هناك اتجاه لتصنيع بطارية السيارة الكهربائية في مصر في المستقبل، بعد بدء تصنيعها حاليا في الصين، وتصل نسبة المكون المحلي في السيارة، إلى 55%، موضحا أن السيارة ستخضع لعمليات تجارب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، في مختلف الأجواء المصرية، ومع مختلف السائقين، وكذلك مع مختلف البيئات، للاطمئنان على كفاءتها وقدرتها، ولا سيما إنه لأول مرة تخرج هذه السيارة من الصين، وتصل سرعتها لـ145 كيلو متر في الساعة، والشحنة الواحدة تصل قدرتها لـ400 كيلو متر.

لافتا إلى أن شركته في انتظار زيارة وفد من الشركة الصينية خلال أسبوعين، لمتابعة التجارب والوقوف على حالة السيارة على أرض الواقع.