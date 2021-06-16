نقيب المحامين: توريد 30 مليون جنيه من أتعاب المحاماة إلى خزينة النقابة

‎أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن توريد مجلس الدولة لـ 30 مليون جنيه من أتعاب المحاماة إلى خزينة النقابة، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة العامة تسلم إفادة بشأن توريد مجلس الدولة المبالغ المستحة.

ونشر«عطية» عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «الفسبوك»: « بشرى لزملائي وأبنائي، وصلني الآن من مجلس الدولة ثلاثون مليون جنيه أتعاب محاماة».

يشار إلى أن نقيب المحامين كشف في بث مباشر له يوم الخميس الماضي، عن أن المحاكم وردت مباشرة إلى النقابة العامة أتعاب المحاماة عن شهر أبريل والتي بلغت 11 مليون 839 ألف و191 جنيهًا، بينما بلغت أتعاب المحاماة عن شهر مايو مبلغ 10 ملايين و688 ألف 552 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أعد شيكًا وجاهز للاستلام من قبل النقابة بمستحقات أتعاب المحاماة التي بلغت 30 مليون جنيه، كما وردت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة أتعاب المحاماة بشيك بلغت قيمته ما يزيد عن 20 ألف جنيه.‎