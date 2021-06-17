أبو المكارم: تسوية مستحقات 95% من الشركات المتقدمة لمبادرة السداد الفوري

أعلن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أنه تم الانتهاء من سداد مستحقات أكثر من 95% من الشركات التي تقدمت لتسوية مستحقاتها خلال المرحلتين الأولى والثانية، من مبادرة السداد النقدي الفوري بما يتجاوز 25 مليار جنيه في إطار تسوية متأخرات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات.

وقال خلال الاجتماع الرابع للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه اعتبارا من الأول من يوليو المقبل لن يتم صرف أي مستحقات للشركات ما لم تكن قد قامت بالتسجيل على الموقع الالكتروني للصندوق.

وأضاف أنه سيتم البدء في تطبيق النظام الجديد للمساندة التصديرية اعتبارا من العام المالي الجديد مشيدا بقرار الحكومة برفع مخصصات المساندة التصديرية إلى 8 مليارات جنيه، مؤكدًا أن الحكومة تمضي قدما لتحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وهو ما سينعكس على نمو القدرة التصديرية للمصدرين وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة .

وأشار إلى أن العبء في تحقيق 100 مليار دولار صادرات يقع في جانب كبير منه على المجلس باعتباره الأول في حجم الصادرات حيث تمثل صادراته 22% من حجم الصادرات غير البترولية.

من جانبه أوضح مصطفى الجبلي عضو المجلس التصديري، أن صادرات القطاع من منتجات الأسمدة، شهدت ارتفاعا خلال الأربع شهور الأولى من 2021 لتبلغ 537.53 مليون دولار، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا ودخول استثمارات جديدة بالسوق، حيث ضخت شركة النصر للكيماويات الوسيطة ولأول مرة منذ 7 سنوات في مجال الاستثمار في الأسمدة نحو 800 مليون يورو.

وأشار إلى تطور إيجابي في مجال الصادرات بارتفاع صادرات مصر إلى البرازيل لنحو 100 مليون دولار مقارنة بنحو 33 مليون دولار في العام الماضي بسبب تفعيل اتفاقية الميركسور، متوقعا زيادة حجم الصادرات خلال 6 شهور المقبلة.

وحول قرار تعديل رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية لتكون بواقع 2500 جنيه للطن، أشار إلى أن القرار لن يؤثر على صادرات الشركات طلما تقوم بتوريد حصصها للسوق المحلي البالغة 55% من حجم إنتاج للأسمدة الأزوتية و80% للأسمدة النيتروجينية منوهًا إلى أن أسعار الأسمدة النتيروتيجية ارتفعت عالميا من 230 دولارا للطن إلى 400 دولار.

وأعلن ابو المكارم موافقة المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين في مجال تقديم الاستثشارات وتوفير البيانات والخدمات الخاصة بعمليات فتح الأسواق في الدول العربية للمصنعين والمصدرين.

من جانبها أعلنت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون الأفريقية، أن شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات المملوكة بنسبة 100% للبنك المركزي برأسمال 600 مليون دولار ستبدأ العمل خلال شهرين.

وأضافت أن الشركة تعد أول كيان مصري يدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في أفريقيا.

واستعرضت نزهي سبل تعاون البنك المركزي لمساندة المصدريين المصريين، في مواجهة التحديات التي تقابلهم مع المعاملات البنكية عند التصدير للسوق الأفريقي، مشيرة إلى أن نظام الربس والذي يضم 89 بنكا أفريقيا يضمن من خلالها تسوية مدفوعات المصدرين للدول الأفريقية.