قرار مهم من «التعليم» بشأن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب 3 ثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة 2021، يعقد إلكترونيا على جهاز التابلت وبابل شيت مثل الامتحان النهائي، موضحا في تصريحات له عبر جروب «أدعم طارق شوقي» عبر تطبيق واتساب، أنّ الحضور في الامتحانات التجريبية سيكون يوم واحد للتعرف على كيفية الإجابة وفق النظامين الورقي والإلكتروني، وسيتم استكمال باقي المواد من المنزل من خلال الامتحانات من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني على جهاز التابلت.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ الامتحان التجريبي الثالث نموذج محاكاة كاملة لامتحانات الثانوية العامة 2021 النهائية، وسيتم الإعلان عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بآلية الإجابة على البابل شيت قبل انعقاد الامتحان التجريبي، لافتا إلى أنّ الامتحانات التجريبية فرصة للطلاب للتدريب على الورقة الامتحانية النهائية.

«شوقي» يشدد على الطلاب بحضور الامتحان التجريبي الثالث للاستفادة منه

وأضاف شوقي، أنّه سيتم عقد الامتحان التجريبي الثالث في المدارس الحكومية، وجار نشر مجموعة من التعليمات الخاصة بالامتحان التجريبي الثالث على موقع الوزارة، لافتا إلى أنّ الامتحان التجريبي يبدأ يوم 21 لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم وعلمي رياضة)، ويبدأ يوم 22 من يونيو لطلاب الشعبة الأدبية، و23 يونيو للطلاب الذين يؤدون الامتحانات ورقيا، وهم طلاب الدمج والإعادة والتقسيم.

وشدد وزير التربية والتعليم، على الطلاب، بحضور الامتحان التجريبي الثالث للاستفادة منه، موضحا أنّه يعتبر التجربة النهائية قبل الامتحانات، وسيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب قبل انطلاقه حتى يتثنى لكل طالب معرفة لجنته الامتحانية.

وتابع شوقي، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد في المدارس الحكومية ورقيا وإلكترونيا، موضحا أنّه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا حتى لا يحدث أي تدخل للعنصر البشري.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّ الامتحانات ستعقد في شهر يوليو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.