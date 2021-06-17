السكة الحديد: تعديل تركيب 4 قطارات بداية من يوم الأحد المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب عدد 4 قطارات على خطوط السكة الحديد بالوجه البحري، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة التي أعلنت عنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيما يتعلق بالقطارات التي سوف تعدل تركيبها بداية من يوم الأحد المقبل، سواء بين القاهرة/ الإسكندرية والعكس، أو بين القاهرة / إيتاي البارود والعكس.

القطارات التي سيعدل تركيبها يوم الأحد المقبل

1 - تعديل تركيب القطار رقم 118 اكسبريس الإسكندرية/ القاهرة بجدوله الحالي، من خلال تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر».

2 - تعديل تركيب القطار رقم 119 اكسبريس القاهرة/ الإسكندرية بجدوله الحالي، عن طريق تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر».

3 - تعديل تركيب القطار رقم 687 اكسبريس القاهرة/ إيتاي البارود بجدوله الحالي، من خلال تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر».

4 - تعديل تركيب القطار رقم 666 اكسبريس إيتاي البارود/ القاهرة بجدوله الحالي، عن طريق تركيب 10 عربات محسنة «تحيا مصر».

وفي سياق آخر، كان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد عقد أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا مع كل من رئيس ونواب ورؤساء الإدارات المركزية داخل هيئة السكة الحديد في مقر الهيئة في رمسيس، من أجل متابعة تنفيذ خطة التطوير والارتقاء الخاصة بالعنصر البشري داخل الهيئة، التي وجهت بها القيادة السياسية.

وأكد «الوزير» على العديد من النقاط أبرزها هو تدريب وإعادة تأهيل كل من العناصر الحالية، مع اختيار العناصر الجديدة وذلك بأعلى مستويات ومعايير الاختيار من أجل التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، حسب الجداول الزمنية المخططة، مع الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالمشروعات المخطط تنفيذها، ضمن الخطة الشاملة من أجل تطوير السكة الحديد.