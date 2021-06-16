صور.. إجراءات السكة الحديد الاحترازية داخل القطارات والمحطات

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواصلتها في اتخاذ وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل مختلف القطارات والمحطات من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

«الوطن» تستعرض الصور التي تكشف مجهودات الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مواجهة فيروس كورونا.

استمرار أعمال التطهير والتعقيم في جميع المحطات والقطارات

وأكدت هيئة السكة الحديد استمرار أعمال كل من تعقيم وتطهير مختلف القطارات من الداخل سواء المقاعد أو النوافذ أو دورات المياه، بالإضافة إلى محطات القطارات من الداخل، وذلك بشكل دوري ومستمر.

وزير النقل: فندق 4 نجوم في محطة قطارات بشتيل الجديدة

وفي سياق مختلف، كان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أكد أن العمل يسير من خلال خطوات ثابتة في تنفيذ مشروع «محطة بشتيل الجديدة» وذلك من أجل خدمة ركاب الصعيد، موضحا أنه سوف يتم إنشاء فندق 4 نجوم بهدف خدمة رواد المحطة.

وأوضح وزير النقل أن منطقة محطة «سكك حديد بشتيل» للقطارات، سوف تكون مجمعا كبيرا بحيث يضم كلا من وحدات سكنية مع مول تجاري، وسوف ينتهي العمل فيها مع نهاية عام 2022، لكي تكون جاهزة للافتتاح أمام كل الركاب من أجل خدمة الأهالي في الصعيد.

وكشف «الوزير» في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن محطة «سكة حديد بشتيل الجديدة»، سوف تكون مربوطة بجميع وسائل المواصلات للنقل لجميع مناطق القاهرة، وسوف يتم إنشاؤها في شكل نموذجي وذلك على الطراز الفرعوني.

وأشار وزير النقل إلى أن محطة بشتيل سوف تعمل على تخفيف الزحام في محطة مصر برمسيس، كما أن القادم من أسوان يمكنه الحجز من أسوان إلى لمونوريل، حيث يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويمكنه تكرار ذلك في العودة وبنفس الطريقة.