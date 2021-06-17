«لازم الدولة تأخذ حقها».. مشروع قانون لفرض ضرائب على إعلانات «فيسبوك»

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطط والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مشروع قانون لم يتم النظر فيه بعد، بشأن فرض ضرائب على وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك » و«تويتر»، موضحا المشروع يّحث على فرض ضريبة على الإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن بعض النواب طلبوا في الفصل التشريعي السابق من الحكومة بضرورة فرض ضرائب على من يجرى أعمال تجارية على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من ينشر إعلانات.

وأضاف وكيل لجنة الخطط والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة يجب أن تحصل على حقها، كما أن هناك دولًا في أوروبا نفذت هذه الأمر وفرضت ضرائب على من ينشر إعلانات بهدف تجاري على مواقع التواصل الإجتماعي، متمنيًا أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون لفرض ضريبة على الإعلانات المنشورة على تلك المواقع ومن يحقق استفادة من التجارة الإلكترونية.

وأوضح «أنه لايوجد أي نص قانونى بفرض ضريبة على فيس بوك أو تويتر أو شركات الديلفري بشكل مباشر ولكن نصت التعديلات على تطبيق الضريبة على الإعلانات الموجودة على كل الوسائل، حيث كانت تفرض على الإعلانات ضريبة دمغة، إلا أنَّه مع تطبيق القيمة المضافة على الإعلانات يتمّ تطبيقها على الإعلانات عبر الإنترنت وتطبيقات المحمول و«إعلانات السوشيال ميديا» وحتى انستجرام وإعلانات الديلفري أو أي إعلانات على أي وسيلة إعلامية أو اجتماعية وبالطبع الصحف والمواقع الاليكترونية وإعلانات الفضائيات والتلفزيون والإذاعة.