توفيق: تعاون مع الصين في السيارات الكهربية «متقدمة عن العالم بـ5 سنين»

زف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بشرى سارة بخصوص إنتاج أول 100 سيارة كهربائية في مصر خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المقبل، وبعدها بدأ الإنتاج التجاري لـ25 ألف سيارة بواسطة شركة النصر للسيارات بعد تطويرها وتحديثها، مشيرًا إلى توقيع 4 عقود تعاون مع الجانب الصيني خلال الفترة القادمة.

وأوضح توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن انتشار فيروس كورونا كان سببًا في تأخر انتاج السيارات الكهربائية في مصر لافتًا أنه لولا كورونا لكانت مصر أنتجت سيارات كهربائية منذ 6 أشهر.

ولفت إلى أنه اصطحب مجموعة من الخبراء لمعاينة السيارة التي سيتم إنتاجها في مصر، ولاحظوا التعديلات التي أدخلها الجانب الصيني على التصميم الياباني الأصل لتطوير السيارة.

وأشار إلى أن أغلب الماركات الأمريكية والأوربية أعلنت بوضوح بدأ انتاج موديلات تسير بالكهرباء من سياراتها الحالية بدأ من عام 2023 وأنه بدأ من عام 2025 لن يتم إنتاج سيارات تسير بالبنزين مرة أخرى، وستكون كل السيارات الجديدة بالكهرباء.

وأوضح أنه خلال عام 2030 لو ينتج أحد سيارات تقليدية وستكون كل السيارات التي يتم انتاجها سيارات كهربية بنسبة 90% من الإنتاج عالميًا، مشيرًا أن ذلك هو السبب في اتجاه مصر لإنتاج سيارات كهربية في شركة النصر للسيارات بعد إعادة تأهيلها وتطويرها.

وكشف عن سبب اختيار الصين للتعاون معها في انتاج سيارات جديدة، وأن الصين متقدم عن جميع أنحاء العالم بـ5 سنوات على حد قوله «الصين متقدمة عن بقيت العالم ب5 سنين على الأقل ومتقدمة على كل أمريكا عدا تسلا»، مشيرًا أن البطاريات الصيني يتم استخدامها عالميًا والتي تمثل ثلث السيارات.