حورية فرغلي تعود للدراما التلفزيونية بـ«أيام وبنعيشها»

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، توقيعها عقدا لبطولة مسلسل «أيام وبنعيشها»، حيث نشرت صورا لها أثناء توقيع العقد عبر حسابها على فيس بوك، وعلقت: «توقيع عقد مسلسل أيام وبنعيشها، انتظروني قريبا، حورية فرغلي».

ويشهد مسلسل «أيام وبنعيشها» عودة الفنانة حورية فرغلي، وهو ينتمي لمسلسلات الـ45 حلقة، من تألف سماح الحريري، التي تعاونت معها حورية فرغلي في آخر أعمالها التلفزيونية «ساحرة الجنوب».

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد، إلى جانب حورية فرغلي، الفنانة شيري عادل، وهو من إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

وأجرت حورية 4 عمليات جراحية في أنفها مؤخرا، ومن المقرر أن تسافر خلال الأشهر المقبلة لإجراء عملية أخرى، لتعود بعدها إلى مزاولة عملها بشكل طبيعي، بعد معاناة سنوات عديدة بسبب فقدان حاستي الشم والتذوق.

ودخلت حورية في مرحلة اكتئاب وعزلة بمنزلها، بعد التنمر عليها بسبب أنفها وتشبيه البعض لها بمايكل جاكسون، ما جعلها تقرر السفر للخارج مرة أخرى لإجراء عملية جراحية حتى تعود لحياتها الطبيعية.

ويرجع سبب إصابة حورية في أنفها، إلى حادث تعرضت له قبل سنوات، حيث سقطت من أعلى الحصان بعد أن قفز في الهواء، ما تسبب في كسر أنفها وفقدان حاستي الشم والتذوق، وأجرت آنذاك عدد من العمليات الجراحية الخاطئة، والتي تسببت لها في أزمة نفسية ابتعدت معها عن الأضواء، وفضلت الجلوس في المنزل منعزلة دون حتى النظر إلى المرآة على حد قولها.