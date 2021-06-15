حورية فرغلي عضو لجنة تحكيم مسابقة ملكات جمال مصر

أعلنت حورية فرغلي عن خوضها تجربة جديدة، وهي عضوية مسابة ملكة جمال مصر، وكتبت حورية على فيس بوك: «أتشرف بانضمامي كعضو لجنة تحكيم Miss Egypt 2021 انتظرونا أول الشهر المقبل».

وتواصلت «الوطن» مع حورية فرغلي، وقالت إنها سعيدة بالعضوية، وتتمنى أن تكون مسابقة ناجحة، ومكسب لجميع المشاركين، حتى الذين لم يحالفهم الحظ ويفوزون.

وبخصوص العمل الفني والتمثيل، أوضحت أنها تنتظر العودة مرة أخرى لتصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، مشيرة إلى أنها تراجعت عن الانسحاب، وأنها ستعود لاستكمال التصوير، مؤكدة أن منتج الفيلم حضر إلى منزلها، وقال لها إن هناك خسائر كبيرة سيتحملها في حال اعتذارها، خاصة بعد تراجع أحمد فلوكس عن البطولة.

وأضافت حورية: فيلم «براءة ريا وسكينة» من الأعمال التي تعاقدت عليها منذ عامين، وصورنا بالفعل، لكن الفيلم تم إيقافه، وبعدها تحدثوا معي من أجل العودة، لكن وقتها كنت في أزمة وجهي، وأبلغت المنتج القائمين على العمل، وقالوا لي إنه من العادي أن أصور بهذا الشكل، لكني رفضت، وطلبوا مني عربون الفيلم بعد عامين من التوقف، ووقتها تدخلت وفاء عامر لحل هذه الأزمة، وقالت وقتها: «لو هدفع الفلوس من جيبي أنا خلاص».

وكشفت حورية: «اعتذرت بالفعل عنه، وأصريت على عدم تقديمه، إلا أن منتج العمل أحضر لي في المنزل منذ عدة أيام، وأخذ يقنعني أنه إذا لم تصور سيفسد العمل، وسيخسر الكثير من أمواله، خاصة بعد اعتذار أحمد فلوكس عن الفيلم، وأنهم سيبحثون على ممثل آخر بديلا لفلوكس بعد الاعتذار، لذلك وافقت كي لا أكون سبب في خراب بيته، والمتبقي لي من التصوير 4 أيام فقط لا غير، فأنا سأقوم بالعودة إلى التصوير خلال الشهر الجاري، فيقوم فريق العمل في الوقت الحالي بالتحضير لبدء العمل»