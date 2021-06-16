حورية فرغلي توقع عقد مسلسل «أيام وبنعيشها» «صور»

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، توقيع عقد مسلسل «أيام وبنعيشها»، بنشر صور لها أثناء توقيع العقد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها: «توقيع عقد مسلسل أيام وبنعيشها، انتظرونى قريبا حورية فرغلي».

وتصور حورية فرغلي فيلم « براءة ريا وسكينة»، مع الفنانة وفاء عامر حيث أعلنت الأخيرة منذ أيام عبر حسابها الشخصي بموقع «انستجرام»، استئناف تصوير فيلم «براءة ريا وسكينة»، الشهر الجاري، والذي توقف فترة بسبب خضوع حورية للعملية الجراحية.

ونشرت وفاء عامر صورة من كواليس العمل وعلقت قائلة: «استئناف تصوير فيلم براءة ريا وسكينة، الشهر الجاري، بطولتي أنا وحورية فرغلي ونجوم كتير، إنتاج حلمي إيهاب وحسام شهاب، وإخراج عبدالقادر الأطرش، وتأليف أحمد عاشور، منتج فني محمود عادل».

وتدور أحداث الفيلم حول قصة ريا وسكينة، وتجسد وفاء دور «ريا»، أما حورية فتجسد دور «سكينة»، ويحاولان طوال الفيلم إثبات براءتهما من حوادث القتل التي ارتكباها.

حورية فرغلي عضو لجنة تحكيم مسابقة ملكات الجمال

وأعلنت حورية فرغلي عن خوضها تجربة عضوية مسابقة ملكة جمال مصر، وكتبت حورية على فيس بوك: «أتشرف بانضمامي كعضو لجنة تحكيم Miss Egypt 2021 انتظرونا أول الشهر المقبل».

وعادت مؤخرا حورية من أمريكا، بعد إجرائها 4 عمليات جراحية في أنفها، لمزاولة عملها بشكل طبيعي، بعد معاناة سنوات عديدة بسبب فقدان حاستي الشم والتذوق، ما أدى إلى دخولها في مرحلة اكتئاب، وعزلة بمنزلها، بعد التنمر عليها من الناس، بسبب تشبيهها بمايكل جاكسون.