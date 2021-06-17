أسرع إنترنت في العالم بـ«هونج كونج».. ومصر الـ94 عالميا

أظهر مؤشر «سبيد تيست» لقياس سرعة الإنترنت في العالم، حصول مصر على المركز 94 عالميا في متوسط سرعة الإنترنت خلال مايو الماضي، من بين 180 دولة حول العالم، حيث سجلت مصر 38.36 ميجا بايت، بينما تصدّر قائمة الدول الأكثر سرعة للإنترنت هونج كونج، بمتوسط سرعة للخدمة 245.01 ميجا بايت، وفي المركز الثاني حلّت سنغافورة بمتوسط سرعة بلغ 242.72 ميجا بايت، ثم موناكو بمتوسط سرعة بلغ 224.05 ميجا بايت.

سويسرا العاشرة وكوريا الجنوبية في المركز الرابع

وحلّت كوريا الجنوبية في المركز الرابع بـ217.15 ميجا بايت، ثم تايلاند في المركز الخامس بـ214.28 ميجا بايت، أعقبتها رومانيا في المركز السادس بـ213.36 ميجا بايت، وحصدت الدنمارك المركز السابع بـ210.91 ميجا بايت، تلتها لينتشاين في المركز الثامن بـ204.43 ميجا بايت، ثم فرنسا في المركز التاسع بـ198.72 ميجا بايت، وسويسرا في المركز العاشر بـ198.23 ميجا بايت.

الأولى عربيا

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، جاءت الإمارات في المركز الأول عربيا و16 عالميا بـ180.06 ميجا بايت، والكويت فى المركز 30 بـ 138.49 ميجا بايت، وقطر فى المركز 44 بـ 105.41 ميجا بايت، والسعودية فى المركز 50 بـ 92.25 ميجا بايت، وعمان في المركز 72 بـ56 ميجا بايت.

تركيا في المركز 102 عالميا

وجاءت تركيا في المركز 102 بـ35.16 ميجا بايت، والعراق في المركز 109 بـ31.06 ميجا بايت، وإيران في المركز 132 بـ20.73 ميجا بايت، ولبنان في المركز 149 بـ15.99 ميجا، وسوريا في المركز 171 بـ9.97 ميجا بايت، واليمن في المركز 179 بـ4.84 ميجا بايت، بينما تذيّلت دولة تركمستان الترتيب العالمي إذ جاءت في المركز 180 والأخير، مسجلة 4.19 ميجا بايت.

يذكر أنّ متوسط سرعة الدونلود عالميا خلال الشهر الماضي وصل إلى 105.14 ميجا بايت مقابل 55.95 ميجا للآبلود.