أسعار جديدة لـ30 سلعة.. أبرزها الزيوت والعصائر

كشف تقرير أصدرته الغرف التجارية، عن ارتفاع 30 سلعة خلال عام، في مقدمتها «الدقيق، الزيوت، الفول، السمنة، الجبن، الأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات»، خلال الفترة من مايو 2020 إلى يناير 2021.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تستورد ما بين 80 و90% من زيت الطعام و60% من القمح، ونفت أن يكون لارتفاعات الأسعار الحالية تأثير على احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

سعر زيت عافية ارتفع 12 جنيها خلال عام

وتضمن التقرير الصادر عن غرفة الشرقية، مقارنة بين الأسعار في مايو 2020 حتى مايو 2021 ، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار شمل سلعًا استراتيجية في مقدمتها الدقيق، الذى ارتفع 50 قرشًا في الكليو ليباع بـ 6.5 بدلا من 6 جنيهات، وشيكارة الدقيق 50 كيلو ارتفعت من 260 لتصل إلى 320 جنيهًا، والزيت دوار شمس كريستال ارتفع من 22 لـ33 جنيهًا، وزيت دوار عافية ارتفع من 26 إلى 38 جنيهًا.

وشملت الزيادات أسعار زيت حلوة حيث ارتفع من 15 لـ 18جنيها وارتفع سمنه راوبي كيلو ارتفع من 20 لـ23 جنيهًا وسمنة روابي جنة من 20 لـ23 جنيهًا، وزبدة صفراء نيوزيلاندي كيلو ارتفعت من 90 لـ110 جنيهات، فيما ارتفعت علبة الجبن جرين لاند من 27 لـ32 جنيهًا، فيما ارتفع عصير جهينة منجو ارتفع من 3 إلى 3.5 جنيه، فيما ارتفع سعر بيرسول حجم صغير من 15 لـ15جنيهًا.

12 جنيها زيادة في البيض

وارتفعت كرتونة البيض الأحمر من 28 لـ38 جنيهًا، والدجاج الحي البلدي ارتفع من 37 لـ41 جنيهًا، والدجاج الحي الأبيض ارتفع من 29 لـ31 جنيهًا، كما سجل تكييف كاريير 1.5 حصان ساخن بارد ارتفع من 7500 ليصل إلى 7960 جنيهًا، والثلاجة توشيبا 12 قدم نوفروست ارتفعت من 4790 لتصل إلى 5500 جنيه، والسخان الأولمبيك 10 لتر ارتفاع من 1100 إلى 1120 جنيهًا.

وارتفع وش فانوس خلفي شاهين محلي من 45 إلى 50 جنيهًا، بوجيه nck مقاس 21 فرنسي عادي 4 قطع من 85 إلى 110 جنيهات، جلبه مقص مستورد تايلاندي لسيارات فيات من 90 إلى 95 جنيهًا، فيما ارتفع كاوتش هانوك صيني 13 من 570 إلى 600 جنيه، وسجلت بستلة بويات كمبيوتر نصف لامع 2.5 لتر ارتفع من 120 إلى 125 جنيها، وارتفعت أقفال 2.5 بوصة كمبيوتر من 45 إلى 50 جنيهًا.

كما شهدت متر الخشب السويدي الروسي ارتفع من 5700 لـ 8000جنيها ،وسجل متر زان روماني ارتفاعا من 8800 الى 11000 جنيها ولوح الأبلاكاش الكوري 3 ملي ارتفع من 115 إلى 120 جنيهًا، وباب غرفة 1.5 بوصة ارتفع من 450 إلى 600 جنيه، وطقم خلاط جولدي ارتفع من 1080 إلى 1100جنيه.