البداية من القليوبية.. «الري» تكشف تفاصيل تبطين «المساقي»

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل خطة تطوير وتبطين «المساقي»، قائلا إنّ الوزارة بدأت مشروع تأهيل وتبطين الترع منذ سبتمبر الماضي، لكن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، والخطوة الأولى كانت تأهيل الترع، ثم الخطوة الثانية هي المسقى.

وأضاف «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد، أنّ المسقى هي الدرجة الأصغر من الترعة، وتنقل المياه من الترعة وتصلها للأرض الخاصة للمزارع، لافتا إلى أنّ الوزارة تستهدف أن تكون شبكة المجاري المائية مؤهلة وتنقل كمية المياه المطلوبة حتى تصل لأرض المزارع.

وأشار إلى أنّ مشروع تأهيل الترع جار حاليا، وفي ذات الوقت بدأ تأهيل المساقي على مستوى الجمهورية لضمان وصول المياه لأرض المزارع في الوقت والكمية المطلوبة دون مشكلات، على أن يبدأ المشروع بواسطة وزارة الري في محافظة القليوبية، بينما وزارة الزراعة ستبدأ العمل في محافظة بني سويف.

وأوضح أنّ الوزارة بدأت بالفعل طرح أعمال تأهيل 122 مسقى بالقليوبية بأطوال تصل لـ106 كم، وبتكلفة تتجاوز 180 مليون جنيه، وهذه هي المرحلة الأولى لتطوير المساقي وعمل أنظمة ري حديثة في أراضي المزارع، حيث مستهدف تطوير كل مساقي المحافظة وتركيب أنظمة ري حديثة، ومن المقرر التوسع في مرحلة لاحقة بباقي محافظات الجمهورية.

وعن مشروع تبطين الترع، أكد أنّ المستهدف في المرحلة الأولى 7 آلاف كم، جرى زيادتها لتصل إلى 8200 كم، والانتهاء من 1900 كم، وجار العمل في 5500 كم، موضحا أنّ هذه المرحلة تنتهي في منتصف العام المقبل، ويعقبها مرحلة جديدة لاستكمال الـ20 ألف كم على مستوى الجمهورية.