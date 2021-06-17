مجاهد: توزيع الكمامات والمطهرات على لجان الدبلومات استعدادا للامتحانات

أنهت وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لاستقبال طلاب شهادة الدبلومات الفنية في لجان امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم السبت المقبل، بحضور نحو 750 ألف طالبة وطالبة في التخصصات المختلفة، زراعي، صناعي، تجاري، فندقي.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن هناك تعليمات مشددة صدرت إلى المديريات التعليمية ولجان السير والمراقبة والكنترولات، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، دون تهاون أو تقصير، على أن تكون هناك لجان دورية لمتابعة تنفيذ ما أقرته الوزارة من إجراءات في هذا الشأن، ولن يتم السماح بأي تقصير تجاه حماية الطلاب أو المراقبين ورجال الأمن الإداري.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنه جرى الاطمئنان على توفير كل أدوات الوقاية من فيروس كورونا، على أن يتم نقلها إلى اللجان على مستوى الجمهورية خلال الساعات المقبلة، بحيث تكون جاهزة للاستخدام والتوزيع على الطلاب والمراقبين وكل من هم داخل اللجنة.

وأضاف مجاهد، أنه تقرر تسليم كمامة طبية لكل طالب يوميا، منذ لحظة دخوله من باب المدرسة التي يؤدي فيها الامتحان، مع تسليمه "كيس" جيل مطهر، لاستخدامه اليومي أثناء الامتحان، فضلا عن تسليم كمامة قطنية لكل إداري سواء في اللجنة أو الكنترول.

وأكد أن التعليمات التي يتم متابعة تنفيذها واضحة، بأن يتم تسليم كمامة بلاستيكية تغطي كامل الوجه، لكل إداري سواء في اللجنة المدرسية أو الكنترول، مع تخصيص مجموعة مطهرات في كل لجنة، بواقع علبة كبيرة لكل مبنى أو دور يستخدمها الطلاب أثناء السير في الطرقات، طوال فترة الامتحانات.

ولفت إلى أنه سوف يتم تعقيم لجان امتحانات الدبلومات الفنية بشكل يومي، قبل وبعد مغادرة الطلاب، مع توفير مستلزمات تعقيم البوابات في المدارس التي تقرر وضع بوابات فيها للتعقيم، بالإضافة إلى توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة بكل لجنة، وغرف عزل وتوفير سيارات إسعاف بالتنسيق مع وزارة الصحة، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن المعادن وأجهزة الغش.