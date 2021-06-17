وزير الإسكان يشهد احتفالية انتهاء الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني بعد قليل

يشهد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعد قليل، احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو أعلى برج في أفريقيا، ضمن 20 برجا، تنفذها الشركة الصينية بالمنطقة المركزية للأعمال.

وأوضح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للمشروعات القومية، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأكد عباس، أنه جار تنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، تتولى تنفيذها شركة "cscec" الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج، بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أنه جرى تنفيذ 74 دوراً بارتفاع 360 متراً بالبرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان وزير الإسكان، قال إن نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغت 92 %، وتبلغ مساحة الحى 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، وتم وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي: 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى للإنشاءات بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، تجاوزت 93 %، وتبلغ مساحة الحى 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

وكان الوزير أشار إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بأحد القطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجاوزت 50 %، مضيفاً أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة هي أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط وثان أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف المشروع يحتوي على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).