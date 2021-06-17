وزير التعليم العالي يكرم الجامعة البريطانية لتقدمها بتصنيف مؤسسة «QS»

شهد احتفال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات المصرية المدرجة في تصنيف مؤسسة «QS» لعام 2022، تكريم الجامعة البريطانية في مصر ممثلة بالقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور يحيى بهي الدين، من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد آشون فرناندز المدير الإقليمي لتصنيف QS البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتصدرها الجامعات المصرية الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور يحيى بهي الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية: نفخر بوجود الجامعة البريطانية ضمن 13 جامعة مصرية في تصنيف «QS» العالمي، حيث يعد هذا التصنيف منزلة رفيعة نعتز بها جميعا، لافتا إلى أنه بالنظر إلى التصنيف بشكل مفصل سنجد أن هناك 3 جامعات حكومية تسبقنا ويليهم الجامعة البريطانية متساوية في ذلك مع ٤ جامعات حكومية أخرى، وبالتالي جاء تصنيف الجامعة البريطانية في المركز الرابع مكرر في مصر والأولى على الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف بهي الدين: هذا التصنيف يعكس ثقة المجتمع العلمي العالمي والتصنيفات الدولية فيما تقدمه الجامعة البريطانية من تعليم وبحث علمي متقدم وراقي يضاهي كبرى الجامعات العالمية، وذلك طبقا للسياسة المتطورة التي تعمل بها الجامعة منذ تأسيسها، وهو ما جعلها تتصدر الجامعات الخاصة ضمن العديد من التصنيفات العالمية.

وحققت الجامعة البريطانية في مصر منذ أن أسسها رجل الصناعة الراحل محمد فريد خميس، تقدما كبيرا في أغلب التصنيفات العالمية، بعد أن إحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات الخاصة المصرية بفضل جودة مناهجها، وكفاءة العملية العلمية والتعليمية بها.

واستطاعت الجامعة البريطانية في مصر خلال الفترة الماضية الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة في الكثير من التصنيفات، حيث تقدمت الجامعة البريطانية وإحتلت للعام الخامس على التوالي المركز الأول في الفيزياء النظرية من بين الجامعات المصرية في تصنيف شنجهاي للجامعات، أما في التصنيف من بين جامعات العالم، فقد جاء تقييم فيزياء الجامعة البريطانية ضمن أفضل 500 جامعة، محتلا الترتيب من 301 إلى 400.

واحتفظت الجامعة البريطانية في مصر، بالمركز الأول على جميع الجامعات المصرية الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، في تصنيف مؤسسة «يو إس نيوز» الأمريكية، كما فازت الجامعة البريطانية في مصر بالمركز الأول في الدرجات المخصصة للإنتاج العلمي في نفس التصنيف حيث حققت الأبحاث المنشورة من الجامعة المركز الأول على جميع جامعات مصر، وذلك في الدرجة المخصصة لنسبة الأبحاث التي تقع في أعلى شريحة للاستدلال العلمي، كما حققت المركز الأول في الدرجة المخصصة لمستوى الدوريات المنشور بها أبحاث الجامعات، مما يعكس القيمة العلمية المرتفعة لأبحاث الجامعة البريطانية.

وحققت الجامعة البريطانية في مصر، قفزة كبيرة في تصنيف الجامعات العربية والأفريقية خلال السنوات الماضية ضمن الكثير من التصنيفات الدولية الخاصة بتقييم الجامعات على مستوى العالم.

وفيما يخص مجابهة جائحة كورونا، فاز مركز النانو تكنولوجي التابع للجامعة البريطانية في مصر، بتمويل أكاديمية البحث العلمى، ضمن مبادرة "طبق فكرتك" لإيجاد حلول إبتكارية، لحل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو البرنامج الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي كاستجابة للتصدي لتفشي وباء كورونا ولمساعدة الباحثين لإيجاد حلول علمية. كما فاز المركز أيضاً بمنحة الأكاديمية لتطوير مجس حيوي، للكشف عن بعض أنواع البكتيريا.