خبيرة أبراج: «رجل الجوزاء طموح ومش نكدي.. والحمل يتفاءل بخيال»

قالت مايا ناجي، خبيرة الأبراج، إن برج الجوزاء يتمتع بالمثابرة والطموح، إلا أنهم في بعض الأوقات تكون طموحاتهم أعلى من إمكانياتهم، لكنهم يستطيعون لما يحلمون به.

وأضافت ناجي، خلال لقاء مع الإعلامية فرح سعيد، ببرنامج «صباح البلد» عبر فضائية «صدى البلد»، أن برج الجوزاء لا يحمل الشر أو الحقد لغيره، فضلًا عن أنه سريع التسامح، موضحة أن رجل الجوزاء، يتأنى في الارتباط بشريكة حياته، ولا ينجذب إلى أي فتاة بسهولة.

وتابعت أنه من الضروري عدم الاستهانة برجل الجوزاء وأحلامه، فضلًا عن أنه ليس «نكديًا» وهو ما يميزه عن غيره من رجال أصحاب الأخرى، لكنه غيور على الرغم من ثقته الزائدة في نفسه، إلا أن هذا الأمر لا يجعله مسيطرًا على شريكة حياته

وأوضحت أن برج القوس والحمل والأسد والحوت من الأبراج المتفائلة، ولكن برج القوس والأسد من الأبراج التي تتفاءل بواقعية، وعلى عكس برج الحمل التي يتفاءل بخيال اكثر، مضيفة ان كلا من برج الجدي والسرطان تكون من الأبراج المتشائمة، وحتى انهم في بعض الأحيان يضطروا أن يذهبوا لاستشاري نفسي من كثرة الكتمان.