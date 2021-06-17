كشفت مصادر مسؤولة عن موعد ظهور تنسيق الثانوية العامة 2021، في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة والجيزة، وأوضحت المصادر أنّه سيتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021 خلال أيام، وذلك بعد التنسيق مع المحافظة، وأوضحت المصادر أنّه جرى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في مدارس محافظة الجيزة، وسيتم إعلانها على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة الليلة على هذا الرابط، وأوضحت أنّ عدد الأوائل في المحافظتين تجاور الـ500 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية، ولفتت إلى إعلان الإدارات التعليمية التي حصلت على أعلى نسب نجاح.

تنسيق الثانوية العامة 2021 يتم على أساس درجات الفصل الدراسي الثاني فقط

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ تنسيق الثانوية العامة 2021 يتم على 3 مراحل أساسية، وسيتم إعلان التفاصيل المتعلقة بهذه المراحل خلال أيام، وأوضحت أنّ المرحلة الأولى هي التي تشمل أعلى الدرجات في التنسيق، وأكدت المصادر، أنّ تنسيق الثانوية العامة 2021 سيتم على أساس درجات الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط.

وتابعت المصادر، أنّ تنسيق الثانوية العامة 2021 يشمل الدرجات التي يحصل عليها الطلاب بعد التظلمات، وأنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على جميع المديريات بأن يكون تنسيق الثانوية العامة 2021 من مجموع الطالب في الفصل الدراسي الثاني فقط وليس الفصل الدراسي الأول، وأشارت إلى أنّ الدرجة العظمى لدرجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 للفصل الدراسي الثاني هي 280 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 يحسب من درجات الشهادة الإعدادية 2021

يذكر أنّ مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، قالت إنّه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 الحصول على درجاته مساء اليوم من خلال هذا الرابط، بالاسم ورقم الجلوس، وتعمل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة على حل المشكلات التي واجهت أولياء الأمور والطلاب في الحصول على النتيجة من موقعها الإلكتروني من هذا الرابط.