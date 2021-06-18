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حظك اليوم الجمعة 18-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:42 ص | الجمعة 18 يونيو 2021
برج السرطان

برج السرطان

مولود برج السرطان رومانسي وإحساسه مرهف ويحب الموسيقى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تواجه بعض الخلافات وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

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