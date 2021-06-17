حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير، وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم ألا تهمل صحتك ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة ولمراجعة حياتك والوضع الفلكي ينصحك أن تتأمل في صمت ولا تتحدث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.