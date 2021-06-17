حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بكونه شخصية غيورة على المقربين منه، وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط والعقبات.. القمر في منزل المشروعات يمنحك إصرارا على تحقيق مكاسب وتثابر من أجل الوصول لأهدافك وتعدك الأفلاك بالنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يعدك اليوم بفترة رائعة تجمعك بالأحباب والأصحاب فاستمتع بها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الإعلامية منى عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.