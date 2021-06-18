حظك اليوم الجمعة 18-6-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج الميزان يهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن في الأشياء وفي الناس، ويتصفون بصفة عامة بالحنان واحترام مشاعر الآخرين، وهم عادة متعاطفون جدا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الفطنة وروح الفكاهة تساعدانك اليوم على التعامل مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا وتبدو فاتنا ومقنعا للجنس الآخر.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.