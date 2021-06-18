حظك اليوم الجمعة 18-6-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يميل برج العذراء، إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة؛ بسبب شعوره بعدم الارتياح، بالإضافة إلى أنه لا يثق بالناس بسرعة، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تعمل بخشونة لتحقق مكسبا وادرس جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك سحرا وجاذبية ويساعدك ذلك على الخروج من أي مأزق.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة سلمى حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.