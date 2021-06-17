وزير التعليم العالي: انخفاض معدلات الإصابة بكورونا من منتصف يوليو

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، إنه من المتوقع أن تشهد مصر انخفاض في إعداد الإصابات المسجلة بكورونا فيروس كوفيد19، منتصف شهر يوليو المقبل، «هبوط كيرف الإصابات»، ما لم يحدث تحور أو مستجدات تتعلق بأزمة كورونا، مشددا علي تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة و السرعة في التسجيل للحصول علي اللقاح للوقاية من المرض.

عبد الغفار: مقياس حصول الطالب علي الشهادة استيفاء المقرارت العلمية

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات صحفية، علي هامش مؤتمر «الجامعات الأوربية في العاصمة الإدارية»، بحضور الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن مجلس الوزراء وافق علي تعديل بعض المواد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، موضحا أن التعديل تمثل في اعتبار قياس حصول الطالب علي الدرجة العلمية هو حصوله علي كامل الساعات المعتمدة المقررة له وفقا لضوابط ومعايير يتم وضعها، قائلا: «طالب هندسة له 180 ساعة معتمدة، لو هو استطاع أن ينتهي منهم خلال 4 سنوات سيتم التخرج».

وأشار إلى أن مقياس حصول الطالب علي الشهادة التعليمية هو استيفاء المقرارت العلمية، مضيفا أنه وفقا لتعديل القانون يمكن أن يقوم الطالب باستفياء متطلبات المقررات العلمية والتخرج، كما يمكن للكليات بعد التعديل العمل علي تعديل لوائح العمل بالكليات و كذلك تعديل المناهج.

وتابع: «يمكن ووارد أن طالب كلية تجارة يتخرج بعد 3 سنوات وذلك بعد تعديل القانون أمس، في مجلس الوزراء، حيث يمكن أن تستغل الكليات التعديل فى تعدل لوائحها».