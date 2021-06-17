لو مرتبك أقل من 3000 جنيه.. إزاي تحصل على شقة بالتقسيط لمدة 30 سنة؟

يبحث عدد كبير من المواطنين من محدودي الدخل عن إمكان الاستفادة من الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، ليتمكنوا من سداد قيمة الوحدة السكنية، لمدة تصل إلى 30 عامًا.

ووفقا لما أعلنه البنك المركزي، بشأن شروط المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري، فيمكن للمواطن الذي يصل مرتبه لأقل من 3000 جنيه، الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، وسداد لمدة 30 عامًا.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وجاءت مبادرة التمويل العقاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

شروط حصول من هم راتبهم أقل من 3000 جنيه على وحدة ضمن مبادرة التمويل العقاري

1- يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري، للمواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، 4.5 ألف جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة.

2- الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى، للمتقدم للاستفادة من المبادرة من محدودي الدخل، 10 % من إجمالي قيمة الوحدة.

- بالنسبة للحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة، وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ويذكر أن البنك المركزي، أعلن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، وتشترط مبادرة التمويل العقاري، أن تكون الوحدة السكنية، كاملة التشطيب، جاهزة للمعيشة، مسجلة، وليس عليها أي مخالفات.

وتشترط مباردة التمويل العقاري، أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس السكن السياحى أو الموسمي.